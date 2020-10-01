2020/10/01 | 14:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتحاد الكرة يسحب قرعة الدوري الممتاز بأسلوب مختلف

تقام مساء اليوم الخميس، قرعة دوري الكرة الممتاز للموسم الجديد 2020/ 2021 في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم تطبيعية الكرة هشام محمد في تصريح صحفي: إن “لجنة المسابقات ستقيم قرعة دوري الكرة الممتاز اليوم عند الساعة الخامسة عصراً على قاعة المحطة بالكرادة في العاصمة بغداد تعقبها قرعة بطولة الكاس”.

وأوضح ان “القرعة ستنظم بشكل واسلوب مختلف عن السنوات السابقة من حيث التنظيم والنقل التلفزيوني، حيث سيتم تطبيق تقنيات مميزة فضلاً عن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والسماح بممثلي الأندية فقط بالدخول”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول المقبل.



انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يسحب قرعة الدوري الممتاز بأسلوب مختلف) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يسحب قرعة الدوري الممتاز بأسلوب مختلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).