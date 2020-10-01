في مواجهة المعارضين.. الصين تستخدم سلاح

2020/10/01 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجبر الحزب الشيوعي في الصين المعارضين السياسيين وأفراد الأقليات المضطهدة على الذهاب إلى مستشفيات للصحة النفسية وتلقي علاجات لأمراض لا يعانون منها، وفق تقرير من موقع "صوت أمريكا".

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