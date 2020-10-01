طريق انتصار انتفاضة أكتوبر بعد عام من انطلاقها - مؤيد احمد

2020/10/01 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_احمد طريق انتصار انتفاضة أكتوبر بعد عام من انطلاقها القسم الأول اندلعت انتفاضة أكتوبر في العراق في الأول من أكتوبر 2019 واستمرت عدة أيام، تلتها وبعد اقل من ثلاثة أسابيع وتحديدا في 25 أكتوبر اندلاع الانتفاضة الشاملة وفي جميع الجبهات وبزخم وقوة وإصرار لم يشهده تاريخ العراق الحديث واستمرت بدرجات متفاوتة من الشدة والاتساع ولحد كتابة هذه الأسطر.



راح ضحية هذه الهبة الجماهيرية الثورية وهذه الحرب ا ......





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