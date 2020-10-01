فيروس كورونا يضرب رئيس نادي نفط ميسان

2020/10/01 | 14:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصيب رئيس نادي نفط ميسان يحيى زغير بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس نادي نفط ميسان يحيى زغير، أصيب بفيروس كورونا المستجد”.

وأوضح ان “زغير اجرى الفحوص الطبية امس الأول بعهد شعوره ببعض اعراض المرض واليوم ظهرت النتائج موجبة”، مبيناً ان “رئيس نفقط ميسان يخضع للحجر الصحي الان”.

يذكر ان رئيس نادي النفط كاظم سلطان أصيب بالفيروس ايضاً.



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