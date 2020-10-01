اللجنة المالية “تفسر” الحديث عن اختفاء 6 تريليون دينار من اموال الاقتراض

2020/10/01 | 14:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار اليوم الخميس حقيقة اختفاء 6 تريليون دينار من مبالغ الاقتراض المخصصة لتمويل رواتب الموظفين.

وأوضح الصفار في تصريحات صحافية، ان البرلمان صوت على اقتراض 15 تريليوناً من المصارف العراقية لتمويل رواتب الموظفين لأشهر تموز واب وأيلول بناءً على طلب وزارة المالية الا ان 6 تريليون دينار من مبالغ الاقتراض لم تصرف ضمن باب رواتب الموظفين بل ربما صرفت لأمور مالية طارئة او ديون او باب اخر بدافع الاضطرار ولم تكشف لنا حتى الان.

ونفى الصفار أي اتهامات لوزارة المالية بالتجاوز على مبلغ الاقتراض او حدوث سرقة او شبهات فساد تذكر، مؤكدأً ان وزير المالية الحالي يعمل بمهنية واكاديمية عالية وفقا لما لمسناه خلال الفترات الماضية.

ولفت الصفار الى ان العجز المالي في ايرادات العراق 3 تريليون دينار شهريا بحسب المعطيات والبيانات الرسمية.

وعن تأخر رواتب الموظفين لشهر ايلول بين الصفار ان الأمر يتعلق بوزارة المالية ولن تضيع أي حقوق للموظفين على الرغم من الوزارة لم تجيب على التساؤلات حتى الآن.

واكمل “تأمين رواتب الاشهر القادمة مرهون باقتراض جديد او اقرار موازنة 2020 بالسرعة الممكنة على الرغم من تأخر الحكومة بارسال موازنة 2020 للبرلمان، ونحن عازمون على اقرارها الا ان الموازنة لم تصلنا حتى الان.

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