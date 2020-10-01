النزاهة : صدور قرار حكم بالسجن على محافظ ديالى الأسبق

2020/10/01 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن على محافظ ديالى الأسبق ، من دون ذكر اسمه ، لإحداثه الضرر عمداً بأموال الجهة التي يعمل فيها.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها للقضاء، إلى” قيام المُدان بالموافقة على صرف مبلغٍ مقداره (500,000,000) دينار […]

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