الشباب والرياضة تهدد بإيقاف تعاملها مع الأندية غير المنتخبة

2020/10/01 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قررت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس (01 تشرين الأول 2020)، تمديد فترة تصحيح الأندية الرياضية لوضعها القانوني وإكمال ضوابط وشروط منح وتجديد إجازة التأسيس، فيما هددت الوزارة بإيقاف تعاملها مع الاندية غير المنتخبة.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة، احمد عودة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة قررت تمديد فترة تصحيح الاندية لوضعها القانوني واكمال ضوابط وشروط منح وتجديد إجازة التأسيس إلى يوم 31 من شهر تشرين الاول الجاري".

وبين، أن "سبب التمديد هو إعطاء فرصة للأندية الرياضية التي لم تجر العملية الانتخابية، وتجاوزت مدة الاربع سنوات وفق المادة العاشرة في البند الثاني من قانون الاندية الرياضية 18 النافذ، وقرار مجلس الوزراء 406 لسنة 2018".

وأضاف، أن "الأندية الرياضية عليها إكمال انتخابات الهيئات الادارية وفق القانون 18 لسنة 1986 وتعديله 37 لسنة 1988، وبخلافه ستوقف الوزارة تعاملها مع الاندية غير المنتخبة".

ولفت إلى أن "الاندية التي مُنحت اجازة التأسيس الأولية، عليها إكمال إجازات التأسيس حتى تحصل على الاجازة النهائية خلال الشهر الجاري وتصحح وضعها القانوني، فضلا عن وجوب مراجعة الاندية المنتهية اجازاتها قانونيا لمقر الوزارة لغرض إكمال ملفاتها".

وأوضح، أن "وزارة الشباب والرياضة داعمة وساندة للأندية وتقديم المشورة والاجابة عن الاستفسارات، فيما يتعلق بقانون الاندية الرياضية النافذ وتطبيق مواده وفقراته، وان تجديد اجازات التأسيس للأندية من قبل الوزارة سيعتمد على انتهاء المؤتمر الانتخابي للنادي، وحصول الهيئة الادارية على شرعية الهيئة العامة".

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