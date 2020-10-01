إصابة مواطنين يمنيين بقصف سعودي في صعدة

2020/10/01 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصيب مواطنان يمنيان، اليوم الخميس، بقصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهما في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.وأفاد موقع “المسيرة نت” بإصابة مواطنين اثنين واحتراق سيارتهما بما تحمله من مواد إغاثية في مديرية شدا الحدودية.وأصيب مواطن، أمس الأربعاء، بنيران حرس الحدود السعودي في المديرية نفسها.وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم متواصلة يرتكبها العدو بحق المواطنين في القرى الحدودية في ظل صمت المنظمات الإنسانية والأممية.



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