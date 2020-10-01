بارزاني يصف منفذي الاعمال التخريبية بـ”أعداء العراق”

2020/10/01 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، أن حكومته مستعدة لتقديم يد العون والدعم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة من اسماهم بأعداء العراق.

وقال بارزاني، في بيان، إن “مجموعة من المخربين أقدمت، عند 8:30 من مساء أمس الأربعاء، على إطلاق ستة صواريخ، من منطقة برطلة، قرب الموصل، نحو مقرٍ للتحالف الدولي في أربيل، ولحسن الحظ لم تتمكن من إلحاق أية خسائر”.

وأضاف بارزاني “نرى في هذا الهجوم اعتداء على شعب إقليم كرستان وحلفائه في الحرب ضد الإرهاب، وفي الوقت عينه، إننا على قناعة أنه على كافة قوات الأمن في إقليم كردستان والعراق، وقوات البيشمركة والقوات العراقية والحشد الشعبي، تكثيف جهودهم لقطع الطرق أمام هذه الأفعال التخريبية، التي تقوم بها المجموعات التخريبية”.

ولفت إلى أنه “يجب أن تكون تضحيات البيشمركة، والقوات العراقية، والتحالف، حافزاً لنا لحماية أمن واستقرار العراق، وكافة السفارات، وممثليات العالم، في العراق، كما يجب بسط الأمان بأفضل طرقه، في هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضته جائحة كورونا، على المواطنين في بلادنا وفي العالم أجمع”.

وحذر بارزاني أن “هؤلاء الذين يقومون بالهجمات التخريبية، هم أعداء العراق بأكمله، وعلى القوات الأمنية العراقية أن تكون يداً واحدة في مواجهتهم، وتقديمهم للقانون، ومن جانبنا وبهدف تحقيق ذلك التعاون مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مستعدون لتقديم العون والدعم، حيث أننا متأكدون من أنه سيبذل أقصى جهده في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار”.

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