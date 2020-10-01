الحشد الشعبي بديالى: اعتمدنا استراتيجية الاطواق بحماية 100 هدف خلال الأربعينية

2020/10/01 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن دخول خطة زيارة الاربعين الامنية حيز التنفيذ في ديالى فيما اشار الى اعتماد ستراتيجية الاطواق المتعددة لحماية اكثر من 100 هدف.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة زيارة الاربعين في ديالى دخلت حيز التنفيذ”، مبينا أن “الحشد زاد من قدرة الاستنفار في 7 الوية مشاركة في الخطة من خلال جهد تعبوي ضم نحو 5 الاف مقاتل سيكون لهم مشاركة في اتجاهات مختلفة لتنفيذ محاور الخطة ومنها حماية الطرق والمواكب وجموع الزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام من مختلف قصبات وقرى ومدن ديالى الى كربلاء”.واضاف الحسيني،ان الحشد الشعبي سيعتمد ستراتيجية الاطواق المتعددة في حماية اكثر من 100 هدف خلال زيارة الاربعين في ديالى خاصة الطرق الخارجية التي تمر بمناطق نائية”.ولفت إلى أن “مشاركة الحشد في خطة زيارة الاربعين لهذا العام هي الاكبر من نوعها بالاضافة الى تخصيص قوة احتياط في كل المحاور لمواجهة اي طارى وتامين اكبر لجموع الزائرين”.



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