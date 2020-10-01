الصدر ينفي صدور أية دعوة لتشكيل فصيل عسكري جديد

2020/10/01 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وجود أية دعوة لتشكيل عنوان عسكري جديد.

السيد الصدر أصدر بيانا علق فيه على الانباء التي تحدثت عن تشكيل فصيل جديد للمقاومة منشق عن التيار الصدري، مؤكدا ان عمل فصيلي جيش المهدي ولواء اليوم الموعود لا يزال مجمدا على الرغم من جهوزيتهما الكاملة للمقاومة.

وجاء بيان السيد الصدر ردا على قيام جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم لواء كريم درعم، انشقاقها عن التيار الصدري ومواصلتها العمل العسكري ضد القوات الأميركية في البلاد.

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