محافظ نينوى نرفض ان تكون المحافظة منطلقا لأي اعمال عدائية ضد كردستان

2020/10/01 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري رفضه التام ان تكون المحافظة منطلقا لأي اعمال عدائية ضد إقليم كوردستان، مؤكدا على عمق العلاقة التأريخية التي تجمعنا به واهميته في مسيرة السلام ونشيد بروح الاخوة والتعاطف التي ابداها ابناء المحافظة والاقليم والوقوف صفا واحدة وشجب هذه الاعمال التخريبية الاجرامية .وقال الجبوري في بيان له وتلقته (المستقلة)..[…]

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