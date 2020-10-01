القضاء يصدر حكما في قضية محافظ ديالى الاسبق

2020/10/01 | 14:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور حكم بالسجن ست سنوات على محافظ ديالى الأسبق، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة لإحداثه الضرر عمدا بأموال الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، (1 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "دائرة التحقيات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وإحالتها على القضاء، أشارت إلى قيام المدان بالموافقة على صرف مبلغ مقداره (500,000,000) خمسمئة مليون دينار عندما كان يشغل منصب محافظ ديالى، بزعم تلافي نفقات آليات مستخدمة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، بناء على المطالعة المقدمة من قبل مدير بلدية بعقوبة في حينها".

وأضاف إنه "تم تنظيم مستند صرف، استنادا إلى موافقة المحافظ، وقيام لجنة تنظيفات بعقوبة بتسلم المبلغ نقدا، وتحويله لأمر جهة أخرى من دون وجه حق"، مبينا أن "عملية الصرف تمت بالرغم من اعتراض مدير حسابات المحافظة على صرف المبلغ".

وأوضح، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لديوان محافظة ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، ومحضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في المحافظة التي أوصت بإحالة المتهم على المحاكم المختصة، وإفادات الشهود وقرينة هروبه عن وجه العدالة، قررت إدانته بعد أن وجدت الأدلة كافية ومقنعة استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية".

واشار الى أن "المحكمة حكمت على المدان غيابيا بالسجن لمدة ست سنوات استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

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