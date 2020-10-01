2020/10/01 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- علقت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، على عمل المنافذ الحدودية، وإجراءات الزيارة الأربعينية.وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، إن “قيادة العمليات المشتركة لديها رؤية وتصور واضحان عن كل المنافذ الحدودية، لذلك أي حالة معينة تظهر في أي منفذ حدودي، لدينا استعداداتنا وامكانياتنا وقدراتنا للسيطرة عليها”، نافياً “وجود ضعف في أي منفذ”.وتابع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمايات المشتركة تنفي وجود ضعف في المنافذ الحدودية المركز الخبري الوطني.

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