ضوابط دخول الأجانب للمشاركة في مراسم الأربعين: تحديد المنافذ وتوجيه إلى المخابرات

2020/10/01 | 14:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، ضوابط دخول الأجانب للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين، فيما حددت مطاري بغداد والنجف لاستقبال الزائرين حصراً.



وحصل "ناس" على وثيقة صادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تضمنت 12 فقرة لتنظيم دخول الأجانب للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين، من بينها تحديد منافذ استقبال الزائرين وطريقة الحصول على سمة الزيارة والاعداد المسموح بها من كل بلد.

فيما حددت اللجنة الموافقة على دخول المواكب الحسينية الايرانية بواقع 250 موكب، على ان لا يتجاوز الموكب الواحد 10 اشخاص، عبر منفذ زرباطية الحدودي حصراً.

وتضمنت الشروط مطالبة الزائرين في مراكز الاقامة والجوزات تقديم فحص (pcr) يؤكد ان نتيجة الفحص سالبة، على ان يجري الفحص خلال 72 ساعة قبل الدخول الى المطارات العراقية.

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