العراق يوقع عقد مع شركة يابانية لتحويل مخلفات النفط الفائضة لمنتجات بيضاء

2020/10/01 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد مشروع (FCC) في مصافي الجنوب مع شركة (J.G.C) اليابانية بطاقة انتاجية للمشتقات النفطية تصل الى (55) الف برميل يوميا .وقال وزير النفط ان المشروع يهدف الى زيادة الطاقات الانتاجية في شركة مصافي الجنوب ، من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن انتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الاسود الى منتجات […]

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