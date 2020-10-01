النفط تعلن ايرادات شهر ايلول

2020/10/01 | 14:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، عن الصادرات النفطية الاولية لشهر ايلول المنصرم، مشيرة الى ان الصادرات بلغت أكثر من 78 مليون برميل وبإيرادات بلغت أكثر من 3 مليارات دولار.

وقالت شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للوزارة في جدول لها، إنه "حسب المعلومات الاولية فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر ايلول 78 مليوناً و388 ألفاً و619 برميلاً، بإيرادات بلغت ثلاثة مليارات و167 مليوناً و434 ألفاً و617 دولاراً".

وأضافت: أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من من البصرة بلغت 75 مليون برميلاً بمعدل 2500 برميل يوميا، بإيرادات بلغت 3 مليارات و36 مليوناً دولاراً، فيما بلغت الصادرات من جيهان التركي 3 مليون 133 الف و834 برميل بمعدل 104 الف برميل يوميا، فيما بلغت الصادرات الى الاردن 254 الف و785 برميل وبمعدل 8.5 الف برميل".

وأوضحت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.407 دولار"، مشيرة إلى أن العراق لم يصدر اي كمية من حقل القيارة النفطي".

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