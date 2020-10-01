2020/10/01 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..تعليمات دخول الزائرين الاجانب الى العراق في زيارة الاربعين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. تعليمات دخول الزائرين الاجانب الى العراق في زيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. تعليمات دخول الزائرين الاجانب الى العراق في زيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).