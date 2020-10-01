2020/10/01 | 14:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاوساط الرياضية تتمنى الشفاء العاجل لنائب رئيس نادي النفط كاظم سلطان بعد ثبوت اصابته بفايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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