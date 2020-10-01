المالكي : يحذر من اشتداد الصراع بالعراق وحوله ينذر بخطر توسع الأزمات الأمنية

2020/10/01 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- عد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي القصف الذي طال مواقع في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بأنه يزيد المشهد “تعقيدا”، محذرا من أن اشتداد الصراع في العراق وحوله ينذر بخطر توسع الأزمات الأمنية.وقال مكتب المالكي في بيان له وتلقته (المستقلة) إن “الأخير استقبل بمكتبه اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق […]

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