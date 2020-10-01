سفيرا للعراق فوق العادة.. عبد الله يقدم أوراق اعتماده لروحاني

2020/10/01 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّم سفير العراق لدى إيران نصير عبد المحسن عبد الله، أوراق اعتماده سفيراً مُفوّضاً فوق العادة للعراق إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

بيان لوزارة الخارجية أكد ان عبد الله بحث في لقائه مع روحاني وعقب تقديمه أوراق الاعتماد، أهمّية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين، معربا عن أمله بالمزيد من التعاون بين العراق وإيران خدمة لمصالح البلدين، في حين نقل السفير تحيّات رئيس الجمهوريّة برهم صالح إلى الرئيس روحاني، ورغبته في توطيد العلاقات بين بغداد وطهران.

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