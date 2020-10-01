الرئيس برهم صالح: الحراك الشعبي اختزل أجيالاً من المعاناة

2020/10/01 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الحراك الشعبي اختزل أجيالاً من المعاناة.

وبمناسبة الذكرى الأولى لاحتجاجات تشرين قال صالح في تغريدة على تويتر، إن الحراك الشعبي الناهض، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، ودولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم.

وشدد صالح على أن الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين.

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