تحالف القوى العراقية: على الحكومة نزع سلاح “فصائل الكاتيوشا” بالقوة

2020/10/01 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن تحالف القوى العراقية هجوما لاذعا على ما وصفها بعصابات السلاح المنفلت، على خلفية القصف الصاروخي الذي استهداف أطراف محافظة أربيل.

ودعا التحالف الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءاتها لوقف تغوّل العصابات التي تصر على تحديها لسلطة الدولة، وسعيها لإشعال العراق بجميع محافظاته، وتهديد حياة المواطن العراقي بنار صواريخ الكاتيوشا الهوجاء.

واعتبر التحالف ان الإصرار على استهداف الآمنين في كردستان هو إمعان في مشروع تخريب العراق، وتهديد أمنه واستقراره، وطرد ضيوفه من الأشقاء والأصدقاء، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار جريء لنزع سلاح الأطراف والجماعات المسلحة وفصائل الكاتيوشا بالقوة، قبل اغتيال الدولة ومؤسساتها، وزعزعة أركان نظامها الديمقراطي.

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