بالوثيقة ... اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية توافق على دخول ١٥٠٠ زائر لكل دولة و٢٥٠ موكبا حسينيا ايرانيا

2020/10/01 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على دخول ١٥٠٠ زائر لكل دولة عن طريق مطاري بغداد والنجف الدوليين ، و٢٥٠ موكبا حسينيا ايرانيا من منفذ زرباطية الحدودي ، على ان لا يزيد عدد اصحاب الموكب عن ١٠ اشخاص./انتهى9

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