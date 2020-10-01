الحكيم يؤكد للسفير البريطاني سعي العراق لان يكون ساحة لتلاقي فرقاء المنطقة

2020/10/01 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد عمار الحكيم رئيس تحالف / عراقيون / :" ان العراق يسعى لان يكون ساحة تلاق لفرقاء المنطقة ويبتعد عن سياسة المحاور ".وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحكيم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الحكيم استقبل السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي ، وبحثا مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين ومصالح الشعبين ، بالاضافة الى ملفات اخرى ".واوضح :" ان العراق ينطلق من المصلحة الوطنية في علاقاته مع الجميع ،مع التأكيد على حفظ السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وان العراق يسعى لان يكون ساحة تلاق لفرقاء المنطقة ويبتعد عن سياسة المحاور ، وهو مؤهل للعب هذا الدور بحكم الموقع الجغرافي والتنوع الديموغرافي".وجدد الحكيم ادانته لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق ، داعيا الحكومة الى التصدي لهذه الاعمال التي تسعى لاثارة الفتنة وارباك الوضع السياسي.من جانب آخر ، اكد الحكيم اهمية الحراك الشعبي كعنصر ضغط لتغيير الواقع السياسي في العراق ، وضرورة دعمه والعمل على ضمان حرية التعبير وحماية الناشطين./انتهى9

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