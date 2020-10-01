2020/10/01 | 14:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناقلة 13 مليار دينار من الاموال المرصودة للاعمال التكميلية لملعب مدينة الصدر الدولي الى ملعب ناحية الكرمة بمحافظة الرمادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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