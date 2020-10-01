قصف متبادل بين قوات أرمنية وأذربيجانية رغم دعوات وقف إطلاق النار

2020/10/01 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستيباناكرت (أذربيجان)-(أ ف ب) – استمر القصف المدفعي العنيف المتبادل بين المقاتلين الأرمن والجيش الأذربيجاني الخميس رغم الدعوات الدولية الجديدة لإنهاء القتال المستمر منذ أيام للسيطرة على جيب ناغورني قره باغ.وسُمع دوي انفجارين قرابة منتصف الليل في ستيباناكرت عاصمة الإقليم الانفصالي بينما انطلقت صفارات الإنذار.وقال سكان إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة.ودخل […]

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