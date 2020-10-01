2020/10/01 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – عزت عائلة الطاهي الياباني المعروف في باريس تاكو سيكيني (39 عاماً) انتحاره أخيرا إلى تقارير صحافية اتهمته بـ”اعتداءات جنسية”، واصفة ما تردد في هذا الإطار بأنها “شائعات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي”.ونشرت عائلته الثلاثاء بياناً عبر هذه الشبكات أوضحت فيه أن “ظروف موت تاكو سيكيني ليست عادية ولا نتيجة حادث”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“شائعات” وراء انتحار طاه ياباني في باريس متهم باعتداءات جنسية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“شائعات” وراء انتحار طاه ياباني في باريس متهم باعتداءات جنسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).