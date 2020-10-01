طائرات تركيا وإيران المسيّرة “تغيّر قواعد اللعبة” في شمال العراق

2020/10/01 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية (العراق),-(أ ف ب) – باتت الطائرات المسيّرة سلاح تركيا وايران المفضل لتغيير “قواعد اللعبة” ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، ما يثير مخاوف حيال سلامة المدنيين ويرفع منسوب التوتر الجيوسياسي.وقال محمد حسن، رئيس بلدية قنديل منطقة جبلية في شمال العراق والمعقل الرئيسي لحزب العمال الكردستاني المحظور “لا يمر يوم دون أن نرى طائرة […]

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