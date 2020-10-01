لجنة العمل : 100 مليار دينار قروض للشباب العاطلين عن العمل

2020/10/01 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد/ اعلن نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب حسين عرب عن قرب اطلاق 100 مليار دينار توزع كقروض للعاطلين عن العمل.وقال عرب لـ المستقلة ان البنك الدولي منح العراق 80 مليون دولار لتوزع كقروض للعاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات.واضاف ان قيمة تلك القروض تبلغ 100 […]

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