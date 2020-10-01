نائب يكشف مقترحات لادارة الانتخابات في الخارج

2020/10/01 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد/ كشف عضو مجلس النواب يونادم كنا عن مقترحين لانتخابات الخارج.وقال كنا للمستقلة ان المقترح الاول هو استثناء دول الاغتراب من النظام البايومتري واقتصار هذا النظام على دول الجوار فقط مؤكداً ان التزوير في الانتخابات الماضية رغم استخدام هذا النوع من النظام كان غالبيته في دول الجوار في حين لم يجري اي […]

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