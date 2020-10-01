وزارة النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر ايلول

2020/10/01 | 14:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (78) مليونا (388) الفا و( 619 ) برميلا ( سبعة وثمانون مليونا وثلاثمئة وثمان وثمانون الفا وستمائة وتسعة عشر برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (3) مليار و(167) مليونا و (434 ) الف دولار (ثلاثة مليارات ومائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثون الف دولار ) .

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (75) مليون برميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 133) الفا و( 834 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 254) الف و(785) برميل ، اما المعدل اليومي الكلي للصادرات فقد بلغ ( 2 ) مليون و( 613) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 2 ) مليون و( 500 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 104 ) الف برميل، ومن الاردن (8.5) الف برميل يوميا .

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 40.407 ) دولارا .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

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