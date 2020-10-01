2020/10/01 | 15:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضيو وشباب مدينة الصدر يعتزمون الخروج للتظاهر للمطالبة بتثبيت حق المدينة بإكمال الملعب الدولي وعدم مناقلة امواله الى اي جهة اخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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