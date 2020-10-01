العراق يسمي سفيرا جديدا له في ايران

2020/10/01 | 15:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، اعتماد نصير عبد المحسن سفيرا للعراق في إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (1 تشرين الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "سفير جمهورية العراق لدى إيران نصير عبد المحسن عبد الله، قدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضاً إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني".

واضاف، أن "الجانبين بحثا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الجارين"، فيما أعرب السفير عن "أمله بالمزيد من التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خدمة لمصالح البلدين".

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