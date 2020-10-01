العمليات المشتركة تكشف عن عدد القوات الامنية المشاركة في تأمين زيارة الاربعين

2020/10/01 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن اعداد القوات الامنية المشاركة في تأمين زيارة الاربعينية.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اكثر من ٣٥ الف عنصر امني سيشاركون في تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين واخيه ابي الفضل عليهما السلام”، لافتا الى ان “القوات الامنية هي من الشرطة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والجيش”.

واضاف ان “العمليات المشتركة سيكون لها تعاون مع وزارة الصحة في توفير مراكز الطبابة لتوعية الزائرين عن خطر تفشي فيروس كورونا”، مبينا ان “العمليات المشتركة نسقت مع وزارة النقل والوزارات الاخرى لتوفير العجلات لنقل الزائرين حيث ان ازمة النقل ستكون غير موجودة خلال الزيارة”.

يذكر ان الاف الزائرين يتوافدون الى محافظة كربلاء في العشرين من شهر صفر لتادية مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام.



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