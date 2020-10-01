2020/10/01 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن مصدر مطلع، اليوم الخميس، ان لجنة مشتركة من وزارة الدفاع والداخلية شرعت بإجراء تحقيق حول حادثة القصف الصاروخي الذي طال محافظة اربيل في اقليم كوردستان.وقال المصدر،: ان “لجنة وزارية من المخابرات والاستخبارات والامن الوطني والجيش وصلت الى مقر لواء 30 التابع للحشد الشعبي في محافظة نينوى للتحقيق في حادثة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول لجنة أمنية رفيعة من بغداد لمقر اللواء 30 بالحشد للتحقيق بقصف اربيل المركز الخبري الوطني.

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