2020/10/01 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط طائرة استطلاع تركية في محافظة دهوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط طائرة استطلاع تركية في محافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط طائرة استطلاع تركية في محافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).