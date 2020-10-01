2020/10/01 | 15:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

الخميس 1 أكتوبر 2020 | 03:37 مساءً | عدد القراءات : 7

العراق..



استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بـ"صاروخ"

افاد مصدر امني، الخميس، بان صاروخاً استهدف رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي على طريق بابل- الديوانية.

وذكر المصدر ان "صاروخاً استهدف رتلاً للدعم اللوجستي وأصاب احدى حاويات الرتل دون ان ينفجر ضمن منطقة الشوملي".

وأوضح انه "لا توجد اي اصابات فقط اضرار في الرتل الذي استمر بحركته باتجاه وجهته للديوانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بـ"صاروخ") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بـ"صاروخ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).