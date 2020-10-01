2020/10/01 | 15:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

في مثل هذا التوقيت منذ عام بالضبط، اندلعت شرارة الاحتجاجات العراقية من ساحة التحرير وسط بغداد، لتعلن "مرحلة جديدة" من تاريخ البلاد وتقود إلى تحولات كبيرة ممزوجة بدماء مئات الشبان على امتداد مدن وسط وجنوب العراق.



واعتلت أصوات الحشود، ظهيرة الأول من تشرين الأول 2019، من تحت نصب التحرير والشوارع القريبة بهتافات غير معتادة: "الشعب يريد إسقاط النظام".



كانت تلك هي المشاهد الأولى التي رصدها فريق "ناس" وهو يواكب الحركة الاحتجاجية الجديدة مع عدد محدود جداً من وسائل الإعلام والتي دفعت ضريبة تغطيتها لتلك التظاهرات.

بعد ذلك، بدأ الشبان يتساقطون وسط تشكيك وغياب للمعلومات، غير أن هواتف المتظاهرين وثقت قتل أصدقائهم، وقتلتهم، على يد عناصر بالأزياء الحكومية والأسلحة المعروفة.

في السياق: أول فيديو من احتجاجات تشرين: الشعب يريد اسقاط النظام

مشاهد العنف، وعلى العكس مما كان متوقعاً من قبل السلطات، ساهمت بسرعة في تصاعد حراك الاحتجاج ليشمل مناطق وسط العاصمة ويمتد شرقاً، وهو ما رافقته أحداث دموية امتدت من ساحة التحرير حتى مدينة الصدر.

بعد أكثر من أسبوع شهد الاحتجاجات هدوءاً، بالتزامن من مراسم زيارة الأربعين في العام الماضي، قبل أن تعود عاصفة في 25 تشرين الأول، في بغداد وعدد كبير من مدن البلاد.

ومرت الاحتجاجات بمحطات كثيرة، دامية غالباً، ساهمت في تحولات أبرزها الإطاحة بالحكومة السابقة وإقرار قانون جديد للانتخابات لم ينجز بعد، فيما يواصل شبانها رفع مطالبها الأساسية بعد مرور عام من تلك اللحظة، إلى جانب صور الضحايا والدعوات إلى "الاقتصاص من القتلة".

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’ناس’ يعيد بث المشاهد الأولى لتظاهرات الأول من تشرين 2019 ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’ناس’ يعيد بث المشاهد الأولى لتظاهرات الأول من تشرين 2019 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).