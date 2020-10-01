لمواجهة مطلقي الصواريخ.. أربيل تعرض المساعدة على بغداد

2020/10/01 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الخميس، استعداده لتقديم العون للحكومة العراقية في مواجهة منفذي الهجمات التي تستهدف قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية في العراق.

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