موافقة مشروطة لتمرير مشروع قانون الاقتراض.. هذه التفاصيل

2020/10/01 | 15:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، أن الحكومة ملزمة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية ...

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