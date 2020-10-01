2020/10/01 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق ضخم، اليوم الخميس، في سوق كبير في ميناء مدينة ديلم التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي إيران، المطلة على الخليج.

وقالت وكالة "إيلنا" الإيرانية، إن "النيران اشتعلت صباح اليوم في سوق بندر ديلم الساحلي وانتشر الحريق في عدد من المحلات التجارية"، مضيفة أن "أسباب الحريق لم تعرف بعد".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في مدينة ديلم الساحلية، قولها إن "الحريق كبير للغاية، وتسبب في تدمير أغلب المحال التجارية".

وبندر ديلم هي إحدى مدن محافظة بوشهر التي أصبحت مدينة تجارية بسبب قربها من دول الخليج العربي، بما في ذلك دولتي الكويت والإمارات.

PUKmedia عن وكالة ايلنا

رابط مساعد

‌

مصدر الفيديو: RyW_KV4T8Mw&

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. حريق ضخم يلتهم سوقا في بوشهر الإيرانية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. حريق ضخم يلتهم سوقا في بوشهر الإيرانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).