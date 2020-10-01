الموقف الوبائي... الاقليم يسجل 684 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/01 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 684 اصابة جديدة بفايروس كورونا لامستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 5224 فحصا جديداً.

* 1792 في اربيل ، 662 في السليمانية، 212 في كرميان، 2512 في دهوك، و46 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 684 اصابة جديدة.

* 229 في اربيل ، 60 في السليمانية، 30 في كرميان، 337 في دهوك، و28 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 283 حالة جديدة.

* 186 في اربيل ، 29 في السليمانية، 33 كرميان، و35 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 21 حالة وفاة.

* 2 في اربيل ، 10 في السليمانية، 1 كرميان، 8 في دهوك.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 471941 فحصا، 172411 في اربيل ، 116850 في السليمانية، 178357 في دهوك، 4323 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 48494 اصابة، 17905 في اربيل ، 16245 في السليمانية، 12623 في دهوك، 1721 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 30888 حالة، 14229 في اربيل ، 10238 في السليمانية، 4812 في دهوك، 1609 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 15836 حالة، 3107 في اربيل ، 5109 في السليمانية، 7545 في دهوك، 75 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1770 حالة، 569 اربيل ، 898 في السليمانية، 266 في دهوك، و37 في حلبجة.

PUKmedia خاص

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