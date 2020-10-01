وزارة المالية تنفي صحة الادعاءات بخصوص فقدان 6 تريليون دينار عراقي

2020/10/01 | 15:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية، صحة الادعاءات حول فقدان مبلغ 6 ترليون دينار عراقي.وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة المالية ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار … Readmore

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