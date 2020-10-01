2020/10/01 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيأة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).