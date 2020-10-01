المالية ترد على البرلمان بشأن  فقدان مبلغ 6 ترليون  دينار

2020/10/01 | 15:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

ردت وزارة المالية، الخميس، على اللجنة المالية النيابية التي تحدثت عن فقدان 6 ترليون دينار عراقي خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب استخدمت بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب”.

وأضافت، أن “صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار”.

وأوضحت، أنه “تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية…..



الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل”.

ولفتت الى أن “المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض”، مؤكدة أن “مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية.



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وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن فقدان 6 ترليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي، فيما اشارت الى ان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز.



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