شركة عسكرية امريكية تحصل على عقد بقيمة اكثر من 19 مليون دولار في العراق

2020/10/01 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

حصلت شركة لوكهيد مارتن الامريكية على عقد بقيمة 19 مليون و 294 الفا و 391 دولارا من وزارة الدفاع العراقية بشأن نظام الدفاع الجوي العراقي من طراز CLS.

وذكرت وزارة الدفاع الامريكية على موقعها في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” العقد ينص على دعم استمرارية نظام الدفاع الجوي ليشمل دعم الخبراء المتخصص ، والدعم الهندسي ، والعودة والإصلاح و زيارات التقييم القطرية”.

واضاف أن ” العمل سيتم تنفيذه في العراق و سيراكوز بمدينة نيويورك حيث من المتوقع ان يكتمل العقد في 6 حزيران عام 2023 “.

يذكر ان شركة لوكهيد مارتن الامريكية هي المسؤولة عن صناعة طائرات اف 16 والتي تركتها الشركة بعد انسحاب موظفيها من العراق لتترك طائرات اف 16 غير قادرة على الطيران بسبب نقص المعدات والادوات الاحتياطية في عملية ضغط واضحة على الحكومة العراقية.



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