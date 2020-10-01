غوغل : استثمار مليار دولار في الشراكة مع ناشري الصحف

2020/10/01 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعلن رئيس “غوغل” سوندار بيشاي في منشور عبر مدونة الخميس أن المجموعة الأميركية العملاقة ستستثمر مليار دولار في اتفاقات شراكة مع ناشري صحف حول العالم.وكتب بيشاي “هذا الالتزام المالي (…) سيوفر دخلا للناشرين بغية صناعة مضامين عالية الجودة واختيارها” من أجل “تجربة” إخبارية أفضل عبر الإنترنت.وأوضح أن المنتج الجديد […]

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