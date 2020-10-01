نائب: خطر تأمين الرواتب سيستمر حتى نهاية العام الجاري

2020/10/01 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، ان خطر تأمين الرواتب للموظفين سيستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة ملزمة باتخاذ سياسة مالية بعيدة عن الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين”، لافتا الى ان “الرواتب كان من المفترض ان تؤمن حتى نهاية العام الجاري بعد التصويت على قانون الاقتراض الداخلي”.

واضاف ان “خطر تأمين الرواتب سيستمر حتى نهاية العام الجاري وقد لا تؤمن الرواتب بسبب السياسة المالية المتبعة”، مبينا ان “الوضع المالي غير جيد وهنالك مشاكل كبيرة ستوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة”.

واعتبرت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، لجوء الحكومة الى الاقتراض الداخلي قبل نهاية السنة المالية بانه امر غير صحيح.



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