2020/10/01 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب كردي: جهات اخترقت صفوف المتظاهرين وطالبت بالدوائر المتعددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب كردي: جهات اخترقت صفوف المتظاهرين وطالبت بالدوائر المتعددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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