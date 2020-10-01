نائب كردي: جهات اخترقت صفوف المتظاهرين وطالبت بالدوائر المتعددة


نائب كردي: جهات اخترقت صفوف المتظاهرين وطالبت بالدوائر المتعددة
2020/10/01 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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